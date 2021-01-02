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Из проекта "Северный поток-2" выходит один из ключевых игроков

2 января, 18:53

Ольга Литвин Ольга Литвин

Норвежская компания отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США

Судно-трубоукладчик "Фортуна". Фото: REUTERS/Oliver Denzer

Судно-трубоукладчик "Фортуна". Фото: REUTERS/Oliver Denzer

Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод "Северный поток-2" к моменту окончания его строительства, отказалась предоставлять эту услугу из-за грозящих санкций США.

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Об этом сообщает РБК.

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", — говорится в заявлении компании.

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Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в Конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Участникам дано 30 дней на то, чтобы покинуть проекты, в противном случае им грозят санкции.

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Напомним, власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2.

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Норвегия США Nord Stream 2 Северный поток 2
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