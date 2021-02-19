Johnson & Johnson просит ВОЗ одобрить ее вакцину от коронавируса: что о ней известно

Всемирная организация здравоохранения может разрешить еще одну вакцину для экстренного применения

Американская компания Johnson & Johnson подала во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на одобрение разработанной ею вакцины от коронавируса для экстренного использования.

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Об это сообщает Reuters.

Одобрение вакцины является предварительным условием для ее поставок в рамках международной программы COVAX, цель которой – обеспечить странам с низким и средним уровнем дохода равный доступ к лекарству.

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Вакцина J&J обладает двумя особенностями:

она является однофазной, то есть для предоставления иммунитета достаточно одного дозы препарата;

препарат может храниться при температуре обычного холодильника, что очень важно для стран со слаборазвитой инфраструктурой здравоохранения.

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Ранее Johnson & Johnson подала заявки на одобрение своей вакцины в США и Евросоюзе, однако окончательного решения еще не было принято. Пока что единственной страной, население которой официально разрешили иммунизировать вакциной J&J является ЮАР.

Согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний вакцины она показала в среднем 66% эффективности в "предотвращении умеренного и тяжелого заболевания COVID-19" и 85% для предотвращения "более тяжелых симптомов".

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