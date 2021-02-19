Johnson & Johnson просит ВОЗ одобрить ее вакцину от коронавируса: что о ней известно

Американская компания Johnson & Johnson подала во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на одобрение разработанной ею вакцины от коронавируса для экстренного использования.
Об это сообщает Reuters.
Одобрение вакцины является предварительным условием для ее поставок в рамках международной программы COVAX, цель которой – обеспечить странам с низким и средним уровнем дохода равный доступ к лекарству.
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Вакцина J&J обладает двумя особенностями:
- она является однофазной, то есть для предоставления иммунитета достаточно одного дозы препарата;
- препарат может храниться при температуре обычного холодильника, что очень важно для стран со слаборазвитой инфраструктурой здравоохранения.
Ранее Johnson & Johnson подала заявки на одобрение своей вакцины в США и Евросоюзе, однако окончательного решения еще не было принято. Пока что единственной страной, население которой официально разрешили иммунизировать вакциной J&J является ЮАР.
Согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний вакцины она показала в среднем 66% эффективности в "предотвращении умеренного и тяжелого заболевания COVID-19" и 85% для предотвращения "более тяжелых симптомов".
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