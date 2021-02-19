Johnson & Johnson просить ВООЗ схвалити її вакцину від коронавірусу: що про неї відомо

Американська компанія Johnson & Johnson подала до Світової організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявку на схвалення розробленої нею вакцини від коронавірусу для екстреного використання.
Про це повідомляє Reuters.
Схвалення вакцини є попередньою умовою для її поставок в рамках міжнародної програми COVAX, мета якої – забезпечити країни з низьким і середнім рівнем доходу рівний доступ до ліків.
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У вакцини J & J є дві особливості:
- вона є однофазною, тобто для надання імунітету досить одної дози препарату;
- вона може зберігатися за температури звичайного холодильника, що дуже важливо для країн із слаборозвиненою інфраструктурою охорони здоров'я.
Раніше Johnson & Johnson подала заявки на схвалення своєї вакцини в США і Євросоюзі, проте остаточного рішення ще не було прийнято. Поки що єдиною країною, населення якої офіційно дозволили імунізувати вакциною J & J, є ПАР.
Згідно із проміжними результатами третьої фази випробувань вакцини вона показала в середньому 66% ефективності в "запобіганні помірного і важкого захворювання COVID-19" і 85% для запобігання "важчих симптомів".
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