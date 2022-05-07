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Какой видят победу Украины США? Вот что ответили в Белом доме

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 мая, 09:34
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Планы президента РФ Владимира Путина по захвату Украину оказались неэффективными
Джен Псаки рассказала о победе Украины в войне с РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Джен Псаки рассказала о победе Украины в войне с РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В США поддерживают украинцев и усилия путем переговоров в рамках дипломатического процесса, чтобы определить, какой будет победа. По словам пресс-секретаря Джен Псаки, планы Путина по захвату Украину оказались неэффективными. Президент РФ уже во многом проиграл.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Я бы сказала, что, на наш взгляд, победа или определение победы, которое с самого начала наметил президент Путин, — захват Украины, захват ее территориальной целостности, суверенитета, разделение НАТО, разделение Запада — оказались неэффективными. – оказался неэффективным. И, следовательно, поскольку Путин не будет маршировать по улицам Киева, мы уже во многом выиграли", – заявила Псаки.

Майкл Макфол: Путин уже проиграл войну, которую сам начал 24 февраля

Ни одна из целей, о которых президент РФ Владимир Путин заявил, начиная войну против Украины, не была достигнута, считает Майкл Макфол. Но в то же время своей войной Путин перечеркнул все экономические достижения своей страны.

Об этом посол США в России в 2011-2014 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Если посмотреть на время два месяца назад, если вы посмотрите, что говорил Путин, чего он хотел достичь, то он не достиг ничего из этого", – сказал он.

И теперь, по словам Майкла Макфола, в РФ говорят о других целях, отличающихся от того, что декларировалось в начале вторжения в Украину.

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"Я слушаю, что он говорит, слушаю их пропаганду и вижу, что они поменяли свои цели в своих декларациях. Они уже говорят о военной операции по защите Донбасса. А это уже отличается, это совершенно отличается от того, с чего он начинал 2 месяца назад", – подчеркнул экс-посол.

Майкл Макфол уверен, что "Путин уже проиграл ту войну, которую он сам начал 24 февраля".

"Он даже не считает Украину государством. Вы просто для него русские с украинским акцентом. И он стремится вернуть Украину в российскую империю. Это уже провалилось у него", – сказал он.

По мнению дипломата, Путин своей войной также перечеркнул достижения своего правительства в экономической сфере.

"Я не вижу ни одного человека в России, кто мог бы выиграть от этого. Ни силовики, ни Путин, ни кагэбэшники, ни олигархи, ни люди среднего класса, ни горожане из больших городов, ни бабушки из Сибири, которые смотрят телевизор и думают, что Путин делает для них что-нибудь хорошее. Все они проиграли", – подчеркнул Макфол.

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