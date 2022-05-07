Яку бачать перемогу України США? Ось що відповіли у Білому домі

Плани президента РФ Володимира Путіна щодо захоплення України виявилися неефективними

Джен Псакі розповіла про перемогу України у війні з РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У США підтримують українців та зусилля шляхом переговорів у рамках дипломатичного процесу, щоб визначити, якою буде перемога. За словами прессекретарки Джен Псакі, плани Путіна щодо захоплення України виявилися неефективними. Президент РФ вже багато в чому програв.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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"Я б сказала, що, на наш погляд, перемога чи визначення перемоги, яке від початку намітив президент Путін, — захоплення України, захоплення її територіальної цілісності, суверенітету, поділ НАТО, поділ Заходу — виявилися неефективними, – виявився неефективним. І, отже, оскільки Путін не маршируватиме вулицями Києва, ми вже багато в чому виграли", – заявила Псакі.

Майкл Макфол: Путін вже програв війну, яку сам розпочав 24 лютого

Жодної із цілей, про які президент РФ Володимир Путін заявив, починаючи війну проти України, не було досягнуто, вважає Майкл Макфол. Але водночас своєю війною Путін перекреслив усі економічні досягнення своєї країни.

Про це посол США в Росії у 2011-2014 роках, директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Якщо подивитися на час два місяці тому, якщо ви подивитеся, що говорив Путін, що він хотів досягти, то він не досягнув нічого із цього", – сказав він.

І тепер, за словами Майкла Макфола, в РФ говорять про інші цілі, які відрізняються від того, що декларувалося на початку вторгнення в Україну.

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"Я слухаю, що він говорить, слухаю їхню пропаганду і бачу, що вони змінили свої цілі у своїх деклараціях. Вони вже говорять про військову операцію із захисту Донбасу. А це вже відрізняється, це абсолютно відрізняється від того, із чого він починав 2 місяці тому", – наголосив експосол.

Майкл Макфол підкреслив, що "Путін вже програв ту війну, яку він сам розпочав 24 лютого".

"Він навіть не вважає Україну державою. Ви просто для нього росіяни з українським акцентом. І він має на меті повернути Україну до російської імперії. Це вже провалилося в нього", – сказав він.

На думку дипломата, Путін своєю війною також перекреслив ті досягнення, які зробили його уряди в економічній сфері.

"Я не бачу жодної людини в Росії, хто міг би виграти від цього. Ні силовики, ні Путін, ні кадебешники, ні олігархи, ні люди середнього класу, ні містяни з великих міст, ні бабусі із Сибіру, які дивляться телевізор і думають, що Путін робить для них щось добре. Всі вони програли", – наголосив Макфол.

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