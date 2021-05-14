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Кибератака на нефтепровод США: РФ якобы непричастна, но Байден будет говорить с Путиным

14 мая, 02:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Компания Colonial Pipeline, которая поставляет почти половину всего бензина на Восточное побережье США, полностью восстановит работу до конца недели

Коллаж: "Сегодня"

Коллаж: "Сегодня"

Российская власть не причастна к кибератаке на крупнейший нефтепровод США компании Colonial Pipeline, но хакеры, совершившие ее, скорее всего, находятся в России и президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен поднять этот вопрос в беседе с главой РФ Владимиром Путиным.

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Об этом заявил на брифинге со ссылкой на результаты расследования ФБР глава Белого дома, передает "Голос Америки".

"Мы не думаем, что российские власти стоят за этой атакой, но мы верим, что преступники, которые ее осуществили, живут в России. Мы находимся на связи с Москвой", – отметил Байден.

Он пообещал приложить дополнительные усилия для того, чтобы усилить кибербезопасность для критически важной инфраструктуры и подчеркнул важность международного сотрудничества в этом вопросе, добавив, что планирует говорить об этом с Путиным во время предстоящей встречи.

"Мы работаем над тем, чтобы попытаться получить определенный международный стандарт, чтобы правительства знали, что на их территории происходят преступные действия, и мы все вместе могли противостоять этим криминальным группировкам. и я ожидаю, что это станет одной из тем обсуждения с президентом Путиным", – заявил Байден.

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Он добавил, что компания Colonial Pipeline, которая поставляет почти половину от всего бензина на Восточное побережье США, полностью восстановит свою деятельность до конца недели.

Напомним, в США в начале недели ввели режим чрезвычайной ситуации из-за остановки крупнейшего на восточном побережье трубопровода компании Colonial Pipeline в результате крупной кибератаки, в которой заподозрили российский след.

Вчера стало известно, что американской компании Colonial Pipeline пришлось заплатить хакерам выкуп в размере 5 млн долларов, чтобы возобновить работу трубопровода.

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