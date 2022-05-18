Киев в шаге от приезда нового посла США

Комитет сената Штатов по международным отношениям поддержал Бриджит Бринк

Пока Бринк проходит утверждение в Конгрессе, ее будущие сотрудники готовят посольство к штатной работе / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Профессиональный дипломат Бриджит Бринк все ближе к командировке в Киев – комитет Сената США поддержал ее кандидатуру на должность посла в Украине, решение по которой, как утверждали СМИ, было принято американским президентом Джозефом Байденом еще в конце января.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на официальное сообщение комитета в Твиттере.

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Что известно

"Комитет сената США по международным отношениям официально одобряет Бриджит Бринк на должность посла в Украине, посылая мощный сигнал: поддержка США для Украины только растет. С нетерпением ждем ее скорейшего утверждения полным составом Сената в ближайшие дни", – сказано в сообщении.

Представители Демократического большинства в Конгрессе пообещали быстрое дальнейшее продвижение ее кандидатуры в послы в Украине.

"Она — отличный выбор для руководства нашей дипломатической миссией, поскольку мы продолжаем поддерживать украинский народ. Мы работаем, чтобы подтвердить ее быстро", – пообещал лидер демократического большинства в Сенате сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер.

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