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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Киев в шаге от приезда нового посла США

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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18 мая, 23:51
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Комитет сената Штатов по международным отношениям поддержал Бриджит Бринк
Пока Бринк проходит утверждение в Конгрессе, ее будущие сотрудники готовят посольство к штатной работе / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Пока Бринк проходит утверждение в Конгрессе, ее будущие сотрудники готовят посольство к штатной работе / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Профессиональный дипломат Бриджит Бринк все ближе к командировке в Киев – комитет Сената США поддержал ее кандидатуру на должность посла в Украине, решение по которой, как утверждали СМИ, было принято американским президентом Джозефом Байденом еще в конце января.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на официальное сообщение комитета в Твиттере.

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Что известно

"Комитет сената США по международным отношениям официально одобряет Бриджит Бринк на должность посла в Украине, посылая мощный сигнал: поддержка США для Украины только растет. С нетерпением ждем ее скорейшего утверждения полным составом Сената в ближайшие дни", – сказано в сообщении.

Представители Демократического большинства в Конгрессе пообещали быстрое дальнейшее продвижение ее кандидатуры в послы в Украине.

"Она — отличный выбор для руководства нашей дипломатической миссией, поскольку мы продолжаем поддерживать украинский народ. Мы работаем, чтобы подтвердить ее быстро", – пообещал лидер демократического большинства в Сенате сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер.

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Вокруг посольства

  • Напомним, у США нет посла в Украине уже три года.
  • 23 апреля президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринкна должность нового посла США в Украине.
  • О кандидатке известно, что в Госдепартаменте США Бринк работает 25 лет. Она свободно владеет русским и сербским языками, на базовом уровне – грузинским и французским.
  • Свое первое назначение за рубеж она получила в посольство США в Белграде (Сербия), где работала сотрудником политического и консульского отдела в 1997-1999 годах, в разгар войны на Балканах. После Сербии Бринк была назначена сотрудницей американского посольства на Кипре, где работала до 2002 года.
  • 18 мая над американским посольством в Киеве вновь был поднят звездно-полосатый флаг, что означает – дипмиссия США вернулась и начала работать в столице Украины, как многие другие посольства западных стран.

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