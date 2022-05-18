Киев в шаге от приезда нового посла США

Профессиональный дипломат Бриджит Бринк все ближе к командировке в Киев – комитет Сената США поддержал ее кандидатуру на должность посла в Украине, решение по которой, как утверждали СМИ, было принято американским президентом Джозефом Байденом еще в конце января.
Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на официальное сообщение комитета в Твиттере.
Что известно
"Комитет сената США по международным отношениям официально одобряет Бриджит Бринк на должность посла в Украине, посылая мощный сигнал: поддержка США для Украины только растет. С нетерпением ждем ее скорейшего утверждения полным составом Сената в ближайшие дни", – сказано в сообщении.
Представители Демократического большинства в Конгрессе пообещали быстрое дальнейшее продвижение ее кандидатуры в послы в Украине.
"Она — отличный выбор для руководства нашей дипломатической миссией, поскольку мы продолжаем поддерживать украинский народ. Мы работаем, чтобы подтвердить ее быстро", – пообещал лидер демократического большинства в Сенате сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер.
Вокруг посольства
- Напомним, у США нет посла в Украине уже три года.
- 23 апреля президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринкна должность нового посла США в Украине.
- О кандидатке известно, что в Госдепартаменте США Бринк работает 25 лет. Она свободно владеет русским и сербским языками, на базовом уровне – грузинским и французским.
- Свое первое назначение за рубеж она получила в посольство США в Белграде (Сербия), где работала сотрудником политического и консульского отдела в 1997-1999 годах, в разгар войны на Балканах. После Сербии Бринк была назначена сотрудницей американского посольства на Кипре, где работала до 2002 года.
- 18 мая над американским посольством в Киеве вновь был поднят звездно-полосатый флаг, что означает – дипмиссия США вернулась и начала работать в столице Украины, как многие другие посольства западных стран.