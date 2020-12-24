Українська
$ 28,46
34,62
  1. Мировые новости
  2. США

Конгресс США намерен до конца года обойти вето Трампа по оборонному бюджету

24 декабря, 02:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Решение президента сенаторы назвали угрозой национальной безопасности

Наложенное президентом Дональдом Трампом вето на закон об оборонном бюджете Соединенных Штатов ставит под удар национальные ценности Америки и оно будет преодолено путем голосования в Конгрессе.

Реклама

Об этом заявила спикер Палаты представителей, представитель демократов Нэнси Пелоси, передает "Голос Америки".

Она уверена, что Конгрес проголосует за преодоление вета президента уже на следующей неделе, 28 декабря, благодаря твердой двухпартийной поддержке оборонного законопроекта.

"Решение президента перед своим уходом наложить вето на этот двухпартийный закон представляет серьезную угрозу национальной безопасности США", – в свою очередь заявил сенатор-демократ, зампредседателя комитета по разведке Марк Уорнер.

В тренде
Евросоюз 1 января закроет границы с Великобританией из-за Brexit и коронавируса

Ветирование оборонного бюджета, по его словам, угрожает в частности благополучию американских военнослужащих и их семей, а также проектам военного строительства, инвестициям в инновации и технологии и другим важнейшим оборонным приоритетам.

Реклама

Напомним, 23 декабря действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов, ранее одобренный Конгрессом, который включает в себя расширение санкций против "Северного потока – 2" и военную помощь Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бюджет США конгресс оборона вето Дональд Трамп
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Изменит ДНК, опасна для аллергиков и хуже вируса: мифы о вакцине против COVID-19
Изменит ДНК, опасна для аллергиков и хуже вируса: мифы о вакцине против COVID-19США
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть Байдену
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть БайденуСША
Главный республиканец в Сенате США признал победу Байдена
Главный республиканец в Сенате США признал победу БайденаСША
Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцин
Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцинСША
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 годуУкраина
Трамп отказывается покинуть Белый дом – СМИ
Трамп отказывается покинуть Белый дом – СМИСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять