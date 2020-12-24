Конгресс США намерен до конца года обойти вето Трампа по оборонному бюджету

Наложенное президентом Дональдом Трампом вето на закон об оборонном бюджете Соединенных Штатов ставит под удар национальные ценности Америки и оно будет преодолено путем голосования в Конгрессе.

Реклама

Об этом заявила спикер Палаты представителей, представитель демократов Нэнси Пелоси, передает "Голос Америки".

Она уверена, что Конгрес проголосует за преодоление вета президента уже на следующей неделе, 28 декабря, благодаря твердой двухпартийной поддержке оборонного законопроекта.

"Решение президента перед своим уходом наложить вето на этот двухпартийный закон представляет серьезную угрозу национальной безопасности США", – в свою очередь заявил сенатор-демократ, зампредседателя комитета по разведке Марк Уорнер.

В тренде Евросоюз 1 января закроет границы с Великобританией из-за Brexit и коронавируса

Ветирование оборонного бюджета, по его словам, угрожает в частности благополучию американских военнослужащих и их семей, а также проектам военного строительства, инвестициям в инновации и технологии и другим важнейшим оборонным приоритетам.

Реклама

Напомним, 23 декабря действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов, ранее одобренный Конгрессом, который включает в себя расширение санкций против "Северного потока – 2" и военную помощь Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама