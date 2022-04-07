Конгресс США поддержал приостановку торговых отношений с Россией и Беларусью

Теперь законопроект направят на подпись президенту США Джо Байдену

Конгресс проголосовал за приостановку торгового статуса России и запрет на нефть / Фото: Коллаж: Сегодня

Палата представителей и Сенат США поддержали законопроекты о приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью, а также о запрете на импорт энергоносителей из России, в том числе нефти, угля и природного газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Сначала законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью поддержал Сенат (100 голосов за), а через несколько часов – Палата представителей (420 голосов за, три – против). Теперь его направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Олигархи под санкциями

Два самых богатых россиянина – Владимир Потанин и Леонид Михельсон – впервые попали под санкции. Ограничение против них ввело правительство Канады.

До сих пор самые богатые олигархи России не значились ни в одном списке санкций западных стран. Некоторые специалисты объясняют это ролью олигархов в крупных металлургических и энергетических компаниях в Европе и Северной Америке.

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Состояние Потанина – 27,1 млрд долларов. Это делает его самым богатым человеком России. Он – президент корпорации "Норильский никель", на чью долю приходится около 40% мировых поставок палладия и 10% обработанного никеля.

Михельсон занимает второе место в России с состоянием 24,7 млрд долларов. Миллиардер является владельцем и руководителем концерна "Новатек" – крупнейшей частной газовой компании в России. Канада добавила двух миллиардеров в свой список санкций вместе с Виктором Вексельбергом, Кириллом Шамаловым, Дмитрием Пумпянским и Вадимом Мошковичем.

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