Конгрес США підтримав припинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю

Тепер законопроект направлять на підпис президенту США Джо Байдену

Конгрес проголосував за призупинення торговельного статусу Росії та заборону на нафту / Фото: Колаж: Сьогодні

Палата представників та Сенат США підтримали законопроекти про призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю, а також про заборону на імпорт енергоносіїв із Росії, зокрема нафти, вугілля та природного газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Спочатку законопроект про призупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю підтримав Сенат (100 голосів за), а за кілька годин – Палата представників (420 голосів за, три – проти). Тепер його надішлють на підпис президенту США Джо Байдену.

Олігархи під санкціями

Два найбагатші росіянина – Володимир Потанін та Леонід Міхельсон – вперше потрапили під санкції. Обмеження проти них запровадив уряд Канади.

Досі найбагатші олігархи Росії не значилися в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних та енергетичних компаніях у Європі та Північній Америці.

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Статки Потаніна – 27,1 млрд доларів. Це робить його найбагатшою людиною Росії. Він – президент корпорації "Норільський нікель", на чию частку припадає близько 40% світових поставок паладію та 10% обробленого нікелю.

Міхельсон посідає друге місце в Росії зі статками 24,7 млрд доларів. Мільярдер є власником та керівником концерну "Новатек" – найбільшої приватної газової компанії в Росії. Канада додала двох мільярдерів у свій список санкцій разом із Віктором Вексельбергом, Кирилом Шамаловим, Дмитром Пумпянським та Вадимом Мошковичем.

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