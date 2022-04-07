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СЬОГОДНІ Світові новини США

Конгрес США підтримав припинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю

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7 квітня, 23:45
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Тепер законопроект направлять на підпис президенту США Джо Байдену
Конгрес проголосував за призупинення торговельного статусу Росії та заборону на нафту
Конгрес проголосував за призупинення торговельного статусу Росії та заборону на нафту / Фото: Колаж: Сьогодні

Палата представників та Сенат США підтримали законопроекти про призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю, а також про заборону на імпорт енергоносіїв із Росії, зокрема нафти, вугілля та природного газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Спочатку законопроект про призупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю підтримав Сенат (100 голосів за), а за кілька годин – Палата представників (420 голосів за, три – проти). Тепер його надішлють на підпис президенту США Джо Байдену.

Олігархи під санкціями

Два найбагатші росіянина – Володимир Потанін та Леонід Міхельсон – вперше потрапили під санкції. Обмеження проти них запровадив уряд Канади.

Досі найбагатші олігархи Росії не значилися в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних та енергетичних компаніях у Європі та Північній Америці.

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Статки Потаніна – 27,1 млрд доларів. Це робить його найбагатшою людиною Росії. Він – президент корпорації "Норільський нікель", на чию частку припадає близько 40% світових поставок паладію та 10% обробленого нікелю.

Міхельсон посідає друге місце в Росії зі статками 24,7 млрд доларів. Мільярдер є власником та керівником концерну "Новатек" – найбільшої приватної газової компанії в Росії. Канада додала двох мільярдерів у свій список санкцій разом із Віктором Вексельбергом, Кирилом Шамаловим, Дмитром Пумпянським та Вадимом Мошковичем.

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1
Особовий склад 18900
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
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БПЛА 111
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