Два найбагатших олігархів РФ вперше потрапили під санкції

Канада ввела проти них обмеження

Потанін і Міхельсон тепер теж під санкціями/Фото: колаж: "Сьогодні"

Два найбагатших росіянина — Володимир Потанін і Леонід Міхельсон — вперше потрапили під санкції. Обмеження проти них ввів уряд Канади.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Дотепер найбагатші олігархи Росії не перебували в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних і енергетичних компаніях в Європі і Північній Америці.\

Статки Потаніна — 27,1 млрд доларів. Це робить його найбагатшою людиною Росії. Він — президент корпорації "Норильськ нікель", на чию частку припадає близько 40% світових поставок паладію і 10% обробленого нікелю.

Міхельсон займає друге місце в Росії станом з позначкою у 24,7 млрд доларів. Мільярдер є власником і керівником концерну "Новатек" – найбільшої приватної газової компанії в Росії. Канада додала двох мільярдерів до свого списку санкцій разом з Віктором Вексельбергом, Кирилом Шамаловим, Дмитром Пумпянським і Вадимом Мошковичем.

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