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Два найбагатших олігархів РФ вперше потрапили під санкції

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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7 квітня, 04:17
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Канада ввела проти них обмеження
Потанін і Міхельсон тепер теж під санкціями/Фото: колаж: "Сьогодні"
Потанін і Міхельсон тепер теж під санкціями/Фото: колаж: "Сьогодні"

Два найбагатших росіянина — Володимир Потанін і Леонід Міхельсон — вперше потрапили під санкції. Обмеження проти них ввів уряд Канади.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Деталі

Дотепер найбагатші олігархи Росії не перебували в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних і енергетичних компаніях в Європі і Північній Америці.\

Статки Потаніна — 27,1 млрд доларів. Це робить його найбагатшою людиною Росії. Він — президент корпорації "Норильськ нікель", на чию частку припадає близько 40% світових поставок паладію і 10% обробленого нікелю.

Міхельсон займає друге місце в Росії станом з позначкою у 24,7 млрд доларів. Мільярдер є власником і керівником концерну "Новатек" – найбільшої приватної газової компанії в Росії. Канада додала двох мільярдерів до свого списку санкцій разом з Віктором Вексельбергом, Кирилом Шамаловим, Дмитром Пумпянським і Вадимом Мошковичем.

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Молдова не приєднуватиметься до західних санкцій проти РФ

Президентка Молдови Майя Санду виступила на захист рішення Кишинева не приєднуватись до західних санкцій проти РФ. Вона заявила, що Молдова має безліч "уразливостей" як з погляду безпеки, так і з погляду економіки.

"Кишинів зберігатиме нейтралітет і не приєднається до санкцій, які Захід ввів проти Росії", — зазначила Санду.

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