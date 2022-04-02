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Молдова не приєднуватиметься до західних санкцій проти РФ — Санду

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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2 квітня, 00:08
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Кишинів буде зберігати нейтралітет
Молдова вирішила утриматись від санкцій проти Росії/Фото: колаж: "Сьогодні"
Молдова вирішила утриматись від санкцій проти Росії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президентка Молдови Майя Санду виступила на захист рішення Кишинева не приєднуватись до західних санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Радіо свобода.

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Санду заявила, що Молдова має безліч "уразливостей" як з погляду безпеки, так і з погляду економіки.

"Кишинів зберігатиме нейтралітет і не приєднається до санкцій, які Захід ввів проти Росії", — зазначила Санду.

США вводять санкції проти 120 організацій із РФ та Білорусі

США вводять експортні санкції проти 120 структур із Росії та Білорусі, пов'язаних з оборонним, аерокосмічним та морським секторами.

У збірнику офіційних документів американського уряду йдеться, що всі внесені до чорного списку організації діяли всупереч інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів. Раніше в Білому домі повідомляли, що включення до цього переліку означає, що ці організації більше не зможуть отримувати американські високі технології без ліцензії, в якій в більшості випадків їм буде відмовлено.

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Мінторг США внесло до чорного списку зокрема КДБ Білорусі, спецпідрозділ КДБ "Альфа" та внутрішні війська МВС Білорусі.

Відомство вносить юрособи з РФ до чорного списку за придбання забороненої експортними обмеженнями продукції для підтримки військової модернізації. Відомство також запроваджує щодо внесених до чорного списку юросіб РФ презумпцію відмови при видачі експортних ліцензій.

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