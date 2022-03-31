Британія запровадила санкції проти пропагандистів Путіна – список

Дезінформація є частиною стратегії Кремля і використовується режимом Путіна, щоб приховати правду про його несправедливе вторгнення

ЗМІ РФ потрапили під санкції Британії. Фото: колаж "Сьогодні"

Велика Британія запровадила санкції проти 14 російських пропагандистів та державних ЗМІ, які розповсюджують брехливу інформацію про вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерство закордонних справ Британії.

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До них входить Сергій Брильов, відомий телеведучий російського державного ЗМІ "Росія" та пропагандист Путіна. Брильов, який раніше проживав у Великій Британії, більше не зможе отримати доступ до своїх британських активів чи продовжувати ділові відносини.

Уряд також запроваджує прямі санкції проти державних медіа-організацій, спрямовані проти фінансованої Кремлем компанії "ТВ-Новини", яка володіє RT, що була Russia Today, та "Росія сьогодні", що контролює інформаційне агентство Sputnik.

Серед інших пропагандистів, проти яких були введені санкції:

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Олександр Жаров, генеральний директор "Газпром-медіа" і колишній керівник Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор);

Олексій Ніколов, Керуючий директор RT і співзасновник Асоціації розвитку міжнародної журналістики;

Антон Анісімов головний редактор Sputnik;

Володимир Ілліч Максименко, директор Фонду стратегічної культури;

Андрій Григорович Арешев, директор Фонду стратегічної культури;

Ірина Сергіївна Бубнова, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;

Антон Беспалов, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;

Сергій Саєнко, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;

Наталія Скороходова, відповідає за відділ кадрів та фінанси у Фонді стратегічної культури;

Світлана Замлєлова, головний редактор, журнал "Камертон".

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