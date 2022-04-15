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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Крейсер "Москва" был подбит именно украинскими ракетами – американский чиновник

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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15 апреля, 22:32
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Затопление корабля нанесло серьезный удар по военным планам России
По оценкам американской разведки, в результате удара по кораблю было несколько жертв.
По оценкам американской разведки, в результате удара по кораблю было несколько жертв. / Фото: Коллаж: Сегодня, Цензор. НЕТ

Флагман Черноморского флота России, крейсер "Москва" был сбит двумя украинскими ракетами "Нептун".

Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны, пишет The New York Times.

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Подтверждение США

Отмечается, что это первое американское подтверждение того, что затопление российского крейсера произошло в результате именно украинского удара.

Чиновник заявил, что, по оценкам американской разведки, в результате удара по кораблю было несколько жертв. Он сказал, что были также некоторые российские моряки, которые выжили и были замечены, когда их подобрали спасательные шлюпки.

По его словам, корабль был поражен примерно в 65 морских милях к югу от Одессы и какое-то время двигался своим ходом после первоначальных ударов, прежде чем затонуть. Чиновник также отметил, что затопление "Москвы" – как единственного российского крейсера такого класса в Черном море – нанесло серьезный удар по военным планам России.

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"У нее были крылатые ракеты на том корабле, который сейчас находится на дне Черного моря", – сказал он.

Напомним, российский крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн. Стоимость флагмана оценил Forbes.

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