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"Крым – это Украина": США призвали РФ прекратить агрессию

26 февраля, 08:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В посольстве США в Украине отметили, что никогда не признают аннексии полуострова

Посольство США в Украине в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя призвало РФ полностью прекратить оккупацию полуострова, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

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"Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают, и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма", – говорится в сообщении на официальном сайте посольства.

В сообщении отмечается, что оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова угрожает общей мировой безопасности.

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Напомним, в этот день 7 лет тому назад стартовала активная фаза "русской весны" в Крыму. Оккупанты подняли российский флаг над зданием Верховного совета республики, после чего появились первые баррикады и был закрыт въезд со стороны материковой Украины. Позднее 26 февраля станет официальным Днем крымского сопротивления российской оккупации.

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