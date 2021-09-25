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Кто получит третью вакцину от COVID-19? В США начали делать бустерные прививки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 сентября, 20:51
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Иммунитет после введения первой дозы вакцины постоянно ослабевает
Миллионы американцев теперь имеют право на повышение защиты от наихудших последствий коронавируса
Миллионы американцев теперь имеют право на повышение защиты от наихудших последствий коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителям США начали вводить бустерные дозы вакцины Pfizer/BionTech. Прежде всего третью прививку получат пожилые люди и представители групп риска. Уколы, сделанные с разрешения FDA на экстренное использование, бесплатны.

Об этом сообщает AP.

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По словам местных медиков, хотя вакцины и обеспечивают надежную защиту от коронавируса, впрочем в случае со штаммом "Дельта", который является чрезвычайно заразным, количество новых случаев инфицирования возрастает. А вот иммунитет после введения первой дозы вакцины постоянно ослабевает.

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Прежде всего третьей дозой будут вакцинировать людей в возрасте от 65 лет и старше, а также другие уязвимые группы, которые имеют проблемы из-за состояния здоровья, при условии, что уже прошло полгода со дня последней прививки.

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"Великобритания и Израиль уже выступают в поддержку решительных возражений Всемирной организации здравоохранения о том, что бедным странам не хватает их начальных доз", – пишут в СМИ.

Вакцинация в Украине

Ранее мы сообщали, что с начала прививочной кампании вакцинировано 6 282 898 человек, из них получили одну дозу 6 282 896 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 137 923 человека. Всего проведено 11 420 819 прививок.

Плюсы для вакцинированных

  • Если в Украине будет введен желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то эти заведения продолжат свою работу;
  • ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый COVID-сертификат;
  • владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей;
  • если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;
  • при наличии у человека, который пересекает границу Украины, желтого или зеленого сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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