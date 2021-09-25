Кто получит третью вакцину от COVID-19? В США начали делать бустерные прививки

Иммунитет после введения первой дозы вакцины постоянно ослабевает

Миллионы американцев теперь имеют право на повышение защиты от наихудших последствий коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителям США начали вводить бустерные дозы вакцины Pfizer/BionTech. Прежде всего третью прививку получат пожилые люди и представители групп риска. Уколы, сделанные с разрешения FDA на экстренное использование, бесплатны.

Об этом сообщает AP.

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По словам местных медиков, хотя вакцины и обеспечивают надежную защиту от коронавируса, впрочем в случае со штаммом "Дельта", который является чрезвычайно заразным, количество новых случаев инфицирования возрастает. А вот иммунитет после введения первой дозы вакцины постоянно ослабевает.

Прежде всего третьей дозой будут вакцинировать людей в возрасте от 65 лет и старше, а также другие уязвимые группы, которые имеют проблемы из-за состояния здоровья, при условии, что уже прошло полгода со дня последней прививки.

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"Великобритания и Израиль уже выступают в поддержку решительных возражений Всемирной организации здравоохранения о том, что бедным странам не хватает их начальных доз", – пишут в СМИ.

Вакцинация в Украине

Ранее мы сообщали, что с начала прививочной кампании вакцинировано 6 282 898 человек, из них получили одну дозу 6 282 896 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 137 923 человека. Всего проведено 11 420 819 прививок.

Плюсы для вакцинированных

Если в Украине будет введен желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то эти заведения продолжат свою работу;

ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый COVID-сертификат;

владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей;

если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;

при наличии у человека, который пересекает границу Украины, желтого или зеленого сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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