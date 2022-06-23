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Кто вы, мистер Розенбаум... Охотник за нацистами начинает в Украине облаву на рашистов (фото)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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23 июня, 17:46
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Экс-глава Управления специальных расследований США "похоронил" карьеру одного генсека ООН
Участникам бучанской резни не удастся скрыться от Эли Розенбаума / Коллаж "Сегодня"
Участникам бучанской резни не удастся скрыться от Эли Розенбаума / Коллаж "Сегодня"

21 июня стало известно, что поиском граждан России, совершавших военные преступления во временно оккупированных ими населенных пунктах Украины, будет заниматься самый результативный американский сыщик за преступниками Второй мировой войны по прозвищу "Охотник за нацистами".

Это 67-летний американец еврейского происхождения Эли Розенбаум, которого генпрокурор США назначил главой спецгруппы США по расследованию военных преступлений России в Украине.

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Сайт "Сегодня" выяснял, чем прославился "Охотник за нацистами", который теперь становится "Охотником за рашистами".

По стопам отца

Эли Розенбаум с детства оказался весьма наслышан о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны. Его отец еще в 1938 году бежал в Америку от нацистского режима, воевал с фашистской армией в рядах армии США, а после окончания войны участвовал в допросах нацистов и коллаборационистов. Некоторых из них впоследствии судили во время Нюрнбергского процесса и в других судах.

Карьера

В 1980 году после окончания с отличием Гарвардской школы права будущая звезда сыска поступила на работу в Министерство юстиции США. Четыре года Розенбаум был судебным поверенным, а потом ушел в частную практику, во время которой успел стать генеральным юрисконсультом Всемирного еврейского конгресса (представительство всех евреев, которые живут вне пределов Израиля).

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В 1988 году Эли Розенбаум вернулся в Минюст США и сразу же на должность первого заместителя директора Управления специальных расследований (OSI), где он вскоре дослужился до поста директора. Именно под его руководством американским следователям удалось выявить около сотни бывших нацистских преступников, которые в свое время благополучно получили американское гражданство и обосновались за океаном.

"Благодаря выдающейся работе OSI США являются единственной страной в мире, получившей высший бал от Центра Симона Визенталя за привлечение к ответственности нацистских военных преступников. Я особенно хочу поблагодарить Эли Розенбаума, который проработал в OSI более двух десятилетий и был директором OSI с 1995 года. Успех был достигнут в значительной степени благодаря лидерству г-на Розенбаума и его личной приверженности привлечению к ответственности нацистских преступников", – так оценил работу Розенбаума в 2009 года сенатор Ричард Дурбин.

Громкие разоблачения

Работая во Всемирном еврейском конгрессе, Розенбаум руководил расследованием деятельности бывшего генсекретаря ООН Курта Вальдхайма, который претендовал на пост президента Австрии, скрыв свое нацистское прошлое. Команда Розенбаума помешала политическим планам Вальдхайма, поскольку выяснила, что в годы Второй мировой войны он был членом штурмового отряда вермахта, причастного к военным преступлениям против населения Югославии.

Расследователи даже нашли фото Вальдхайма в нацистской форме, которое неожиданно появилось в прессе в период его предвыборной кампании в Австрии в 1986 году.

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Вальдхайм (2-й слева) с генералом СС Артуром Флепсом (с портфелем) в Черногории во время
Вальдхайм (2-й слева) с генералом СС Артуром Флепсом (с портфелем) в Черногории во время "Блэка", 22 мая 1943 года.

Одним из последних дел Розенбаума стало разоблачение в 2020 году 94-летнего Фридриха Карла Бергера, в итоге депортированного в Германию по иску OSI под руководством Розенбаума.

Установить причастность Бергера к военным преступлениям нацистского режима помогла его учетная карточка, обнаруженная на затонувшем в Балтийском море немецком корабле. В ходе следствия выяснилось, что он добровольно поступил на службу охранником в концлагере в Нойенгамме (земля Нижняя Саксония, Германия) в 1945 году. После окончания войны он спокойно перебрался в Штаты в 1959-м и с тех пор жил в Теннеси, пока не всплыл его аусвайс.

Документ, который не дал Бергеру спокойно умереть, пока он не искупил свою вину перед судом
Документ, который не дал Бергеру спокойно умереть, пока он не искупил свою вину перед судом

Суд признал уже немощного Бергера причастным к убийству более пяти тысяч человек, но не стал отправлять его за решетку. Тем не менее этот процесс наглядно продемонстрировал, что в военных преступлениях и в преступлениях против человечности нет срока давности, и если задаться целью, преступник будет рано или поздно обнаружен.

Эпилог

В 2010 году Розенбаум практически свернул работу по поиску нацистских преступников. По его словам, к этому моменту количество оставшихся в живых нацистских преступников, особенно в США, оказалось ничтожно малым. В США OSI уже некого было преследовать.

95-летний Фридрих Карл Бергер на своем судебном процессе
95-летний Фридрих Карл Бергер на своем судебном процессе

Однако после вторжения России в Украину 24 февраля ситуация кардинально изменилась. К сожалению, на мировой карте появилось место, где армия начала воплощать в жизнь все худшие наработки нацистской Германии.

Центр Симона Визенталя охарактеризовал OSI как единственную в мире "весьма успешную программу упреждающего судебного преследования" в делах нацистов. Газета USA Today сообщала в 1997 году, что OSI добилась "огромного успеха, раскрыв и выиграв больше дел, чем любая другая операция по охоте на нацистов в мире". При наличии такого опыта и таких характеристики о руководителе группы международных расследователей военных преступлений в Украине армии международного военного преступника Владимира Путина и его пособникам стоит серьезно напрячься...

Вместо P.S.

Напомним, что на этой неделе генпрокурор США Меррик Гарланд прибыл с неанонсированным визитом в Украину с целью поддержания совместных усилий по выявлению и привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях.

А в конце мая журналисты установили личность еще одного российского оккупанта, который принимал участие в зверствах в Буче Киевской области.Его опознали по кадрам с камер видеонаблюдения.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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