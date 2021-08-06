Кулеба и Ермак обсудили с главой Госдепа углубление сотрудничества и визит Зеленского

Министр иностранных дел Украины и глава Офиса президента встретились в Вашингтоне с Энтони Блинкеном накануне визита в США украинского президента

Ермак и Кулеба встретились в США с Энтони Блинкеном / коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андреый Ермак обсудили с главой Госдепа Энтони Блинкеном в Вашингтоне противостояние агрессии России и визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты 30 августа.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов.

Отмечается, что Блинкен подчеркнул приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе.

В ходе встречи также обсуждались возможности углубления сотрудничества между Украиной и США во время запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа для встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече с Энтони Блинкеном подробно обсудили подготовку предстоящего визита Зеленского в США.

"Рад встрече с Энтони Блинкеном... Уверен, что встреча наших лидеров выведет стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень", – также отметил министр.

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Отметим, визит Владимира Зеленского в США запланирован на 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома. До этого он лично еще не встречался с президентом Джо Байденом, а лишь говорил с ним телефону. В то же время Зеленский успел встретиться в Америке с Дональдом Трампом в 2019 году.

Запланированная встреча приобрела особую важность после недавней сделки США и Германии по "Северному потоку – 2" – Зеленский попытается переубедить Байдена в опасности российского газопровода.

Напомним, накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили подготовку визита Владимира Зеленского в США с советником главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Мы также сообщали, что в Конгрессе США попросили Байдена изменить дату визита Зеленского, поскольку американские депутаты будут на каникулах до 20 сентября.