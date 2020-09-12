Лесные пожары в США: апокалиптическое небо, сгоревшие дома и брошенные животные (фото)

В Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне пожары уничтожили десятки населенных пунктов

На Западном побережье США второй месяц продолжаются обширные лесные пожары. Теперь к возгораниям в Калифорнии добавились масштабные возгорания в Орегоне и еще 10 штатах.

Реклама

Местные власти эвакуировали более полумиллиона человек, однако спасатели находят десятки обгоревших тел, сообщает ВВС.

Около сотни отдельных пожаров охватили 12 штатов западного побережья США. По подсчетам национального межведомственного пожарного центра США, огонь охватил 4,4 млн га леса.

Из-за дыма и смога от пожаров, небо над городами Западного побережья, включая Сан-Франциско, получило оранжевый цвет, который американские СМИ называют "апокалиптическим".

Хуже всего ситуация в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, где пожарами разрушены десятки населенных пунктов. Власти эвакуировали почти 500 000 человек. Некоторые хозяева домашних животных успели увезти своих питомцев с собой, однако часть кошек и собак оказалась брошенной.

В тренде В США растет количество жертв пожаров

Реклама

Огонь уничтожил более 5000 домов. В Калифорнии подтверждено 12 смертей, 10 человек погибли в Орегоне. Эти данные не окончательные.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Калифорнии десятки людей оказались в ловушке.

Напомним, в 2019 году в США при пожаре в детском садике погибли пятеро детей:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама