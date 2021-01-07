Люди на крыше Конгресса и массовые задержания: что происходило в США этой ночью (фото)

Посторонние ворвались в Капитолий США впервые за более 200 лет

В США перед зданием Капитолия в Вашингтоне, где должны были объявить нового президента США (вероятно, демократа Джо Байдена) собрались сторонники Трампа, которые проникли в здание Конгресса, помешав законодателям утвердить победу демократа.

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В результате протестов погибли по меньшей мере два человека, лидеры многих стран осудили насилие в США и обвинили Дональда Трампа в разжигании протестов.

Сайт "Сегодня" собрал самые яркие кадры, которые в полной мере покажут то, что происходило в США этой ночью.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Реклама Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

В тренде Отстранение Трампа: демократы начинают процедуру импичмента

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Фото: REUTERS/Mike Theiler

Фото: REUTERS/Stephanie Keith

Все подробности в спецтеме Майдан в США

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