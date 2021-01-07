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Люди на даху Конгресу і масові затримання: що відбувалося в США цієї ночі (фото)

7 січня, 05:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сторонні увірвалися в Капітолій США вперше за понад 200 років

У США перед будівлею Капітолію у Вашингтоні, де повинні були оголосити нового президента США (ймовірно, демократа Джо Байдена) зібралися прихильники Трампа, які проникли в будівлю Конгресу, перешкодивши законодавцям затвердити перемогу демократа.

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В результаті протестів загинули щонайменше двоє осіб, лідери багатьох країн засудили насильство в США і звинуватили Дональда Трампа в розпалюванні протестів.

Сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші кадри, які в повній мірі покажуть те, що відбувалося в США цієї ночі.

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