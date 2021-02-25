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Moderna разработала вакцину против "южноафриканского" штамма COVID-19

25 февраля, 06:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пока проходят клинические исследования обновленного препарата

Американская компания Moderna объявила в среду, 24 февраля, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19, эффективную в борьбе с мутировавшим вариантом коронавируса из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

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Об этом сообщает CNN.

Первые дозы обновленной вакцины уже отправлены в Национальный институт здоровья США для клинических исследований.

Предполагается, что новая вакцина Moderna сможет применяться как дополнительная для людей, уже вакцинированных против коронавируса, и как первичная – для тех, кто еще не переболел COVID-19 и не прививался от него.

"Мы быстро продвигаемся к тестированию обновленной вакцины, предназначенной для борьбы с новыми вариантами вируса. Moderna стремится внести столько обновлений в нашу вакцину, сколько необходимо, пока пандемия не будет взята под контроль", – заявил гендиректор Moderna Стефан Бансель.

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Кроме того, в компании сообщили, что сейчас с участием добровольцев проверяют, может ли третья, более низкая доза их нынешней вакцины против коронавируса повышать иммунитет против новых мутировавших штаммов.

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Moderna не сообщила, сколько времени могут продлиться исследования, и когда новая вакцина будет доступна.

Напомним, ранее в компании Moderna утверждали, что их уже доступная вакцина от COVID-19 оказалась действенной и против мутировавших штаммов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

Мы также писали, что ученые выяснили, что COVID-вакцина от компании Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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