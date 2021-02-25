Moderna розробила вакцину проти "південноафриканського" штаму COVID-19

Американська компанія Moderna оголосила в середу, 24 лютого, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, ефективну в боротьбі з мутованим варіантом коронавірусу з Південно-Африканської Республіки (ПАР).

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Про це повідомляє CNN.

Перші дози оновленої вакцини вже відправлені до Національного інституту здоров'я США для клінічних досліджень.

Передбачається, що нова вакцина Moderna зможе застосовуватися як додаткова для людей, вже вакцинованих проти коронавірусу, і як первинна – для тих, хто ще не перехворів на COVID-19 і не робив щеплення від нього.

"Ми швидко просуваємося до тестування оновленої вакцини, призначеної для боротьби з новими варіантами вірусу. Moderna прагне внести стільки оновлень в нашу вакцину, скільки необхідно, поки пандемію не буде взято під контроль", – заявив гендиректор Moderna Стефан Бансель.

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Крім того, в компанії повідомили, що зараз за участю добровольців перевіряють, чи може третя, більш низька доза їхньої нинішньої вакцини проти коронавірусу підвищувати імунітет проти нових мутованих штамів.

Moderna не повідомила, скільки часу можуть тривати дослідження, і коли нова вакцина буде доступна.

Нагадаємо, раніше в компанії Moderna стверджували, що їхня уже доступна вакцина від COVID-19 виявилася дієвою і проти мутованих штамівкоронавірусу, виявлених у Великій Британії і ПАР.

Ми також писали, що вчені з'ясували, що COVID-вакцина від компанії Pfizer на 89,4% запобігає передачі коронавірусу.

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