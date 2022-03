Мы аплодируем Зеленскому стоя: Нью-Йорк выразил поддержку украинцам

Жители Нью-Йорка поддерживают украинцев в борьбе с российским оккупантом. Об этом в Twitter написал мэр американского города Эрик Адамс.

I applaud President @ZelenskyyUa for his continued bravery against the unjustified and unprovoked attack on Ukraine. New York City remains home to the largest Ukrainian population in America and we stand in solidarity with everyone affected, both here and abroad. pic.twitter.com/wZvzoIzxHp