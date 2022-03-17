Мы аплодируем Зеленскому стоя: Нью-Йорк выразил поддержку украинцам

Жители Нью-Йорка поддерживают украинцев в борьбе с российским оккупантом. Об этом в Twitter написал мэр американского города Эрик Адамс.
"Я аплодирую президенту Владимиру Зеленскому за его неизменную храбрость в противостоянии неоправданному и неспровоцированному нападению на Украину. В Нью-Йорке проживает крупнейшая украинская община в Америке, и мы солидарны со всеми пострадавшими – как здесь, так и за рубежом", – сообщил он.
I applaud President @ZelenskyyUa for his continued bravery against the unjustified and unprovoked attack on Ukraine. New York City remains home to the largest Ukrainian population in America and we stand in solidarity with everyone affected, both here and abroad. pic.twitter.com/wZvzoIzxHp— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) March 16, 2022
Ситуация в Украине 17 марта
- The New York Times сообщила, что за три недели войны в Украине погибло больше российских солдат, чем потеряла армия США в Ираке и Афганистане за 20 лет.
- ВСУ уничтожили десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина вынудит Россию отступить, если получит достаточно оружия, а санкции сохранятся.
- В Киеве ночью 17 марта сбили ракету российских оккупантов, ее остатки упали на жилую многоэтажку в Дарницком районе. В результате дом получил повреждения, начался пожар.
- РФ выпустила ракеты по трем кораблям Панамы в Черном море – один уже затонул.
- Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.