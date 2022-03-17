Мы аплодируем Зеленскому стоя: Нью-Йорк выразил поддержку украинцам

Жители Нью-Йорка поддерживают украинцев в борьбе с российским оккупантом. Об этом в Twitter написал мэр американского города Эрик Адамс.

"Я аплодирую президенту Владимиру Зеленскому за его неизменную храбрость в противостоянии неоправданному и неспровоцированному нападению на Украину. В Нью-Йорке проживает крупнейшая украинская община в Америке, и мы солидарны со всеми пострадавшими – как здесь, так и за рубежом", – сообщил он.