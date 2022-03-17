Ми аплодуємо Зеленському стоячи: Нью-Йорк висловив підтримку українцям

Нью-Йорк підтримує зусилля Конгресу США щодо досягнення миру в Україні

Українська діаспора у США підтримує Володимира Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Найбільша громада Нью-Йорка підтримує українців у боротьбі з російським окупантом. Про це у Twitter написав мер американського міста Ерік Адамс.

"Я аплодую президенту Володимиру Зеленському за його незмінну хоробрість у протистоянні невиправданому та неспровокованому нападу на Україну. У Нью-Йорку проживає найбільша українська громада в Америці, і ми солідарні з усіма потерпілими – як тут, так і за кордоном", – повідомив він.

I applaud President @ZelenskyyUa для його здійснених bravery проти незмінного і ненавмисного нападу на Ukraine. New York City залишають домашній шлях до великої української population в Америці і ми бачимо в solidarity з кожним, завдані, як ні, так і abroad. pic.twitter.com/wZvzoIzxHp - Mayor Eric Adams (@NYCMayor) March 16, 2022

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