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"Мы все равно победим": Трамп пообещал, что останется у власти на второй срок

6 декабря, 08:18

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Трамп намерен обращаться в Верховный суд

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал американцам, что останется у власти на второй срок.

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Трамп заявил во время митинга в штате Джорджия, что обратится в Верховный суд и сможет добиться пересмотра итогов президентских выборов, передает "Интерфакс".

"Они (сторонники демократов – Ред.) жульничали и сфальсифицировали результаты наших выборов. Однако в итоге мы все равно победим", – сказал Трамп.

К слову, после того как победителем на президентских выборах начали считать демократа Джо Байдена, штаб Трамп неоднократно обращался в суды для пересмотра результатов в некоторых штатах.

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Действующий президент неоднократно обвинял штаб Байдена в фальсификациях на выборах и лжи.

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В Джорджию Трамп прибыл, чтобы поддержать двух местных республиканцев. Им в январе предстоит пойти на выборы в сенат США. От результатов голосования будет зависеть, сохранят ли республиканцы большинство в сенате.

Напомним, Дональд Трамп призвал губернатора штата Джорджия, где официально подтверждена победа демократа Джо Байдена, созвать специальное заседание законодательного органа штата по пересмотру результатов президентских выборов.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Дональд Трамп выборы в США
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