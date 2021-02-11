Українська
$ 27,77
33,67
  1. Мировые новости
  2. США

На слушаниях в Сенате США показали новое видео штурма Капитолия

11 февраля, 00:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

На кадрах из холла видно как толпа врывается в здание

На слушаниях по импичменту бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Сенате США показали новое видео штурма Капитолия.

Реклама

На кадрах из холла видно как толпа врывается в здание. Внутри находится лишь одинокий полицейский.

Комментатор видео указывает на тот факт, что второй человек, который проникает в здание, полностью одет в военное тактическое обмундирование, в его руках бита, другие несут флаги и пр.

Среди первой группы ворвавшихся в Капитолий также замечены сторонники "теории заговора".

Читайте также: Зеленский рассказал, что чувствовал при штурме Капитолия в США

В тренде
Лукашенко без усов "сломал" сайт президента Беларуси: фото
Реклама

Ранее сообщалось, что спецслужбы Соединенных Штатов установили личности 400 человек, которые принимали участие в штурме Капитолия. 130 человек уже задержаны.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса США, где на тот момент проходила процедура окончательного утверждения результатов выборов.

Десятки человек были задержаны, пять человек погибли во время штурма. В столице США ввели комендантский час, была привлечена Национальная гвардия.

Позже в СМИ появилась информация о том, как сторонники Трампа планировали штурм Капитолия.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США импичмент штурм Дональд Трамп Капитолий
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С новым президентом США Зеленский сменил тон общения
С новым президентом США Зеленский сменил тон общенияВласть
США могут снять санкции с
США могут снять санкции с "Северного потока – 2": Байден сообщил Меркель об условииЭкономика
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостью
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостьюБизнес
"Заставим Россию платить": Байден объявил ультиматум КремлюСША
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинацииСША
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мысли
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мыслиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять