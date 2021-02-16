На США обрушился мощный торнадо: есть погибшие и раненые (фото)

Мощный Торнадо обрушился на Северную Каролину в Соединенных Штатах. В результате непогоды погибли, по меньшей мере, трое человек и еще 10 получили травмы.
Об этом сообщает Associated Press.
По заявлению местных властей, удар стихии пришелся на юго-восточный округ Брансуик.
Читайте также: Торнадо в Херсонской области: ветер срывал крыши и валил деревья (фото, видео)
Десятки домов были разрушены, в результате обрыва линий электропередач тысячи людей оказались без света.
"Такого я никогда раньше не видел. Много разрушений. Это будет долгий процесс восстановления", - заявил шериф округа Брансуик Джон Ингрэм.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму местные жители заметили большой смерч. Торнадо пронесся в море у берегов поселка Утес под Алуштой.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк