На выборах в США победил демократ Джо Байден

На президентских выборах в США победил кандидат от демократов Джон Байден, сообщает телеканал CNN. Новость о том, что Джо Байден побеждает в штате Пенсильвания и набирает 273 голоса (из 270 необходимых) подтверждают также BBC, АР и ряд других авторитетных изданий.

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За 46-го президента США отдали голоса 74,8 млн американцев, что является абсолютным рекордом для страны. Также Байден стал старейшим впервые избранным президентом США.

Напомним, что во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах состоялись 59-е президентские выборы. За президентское кресло борются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

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Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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