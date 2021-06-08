Надел штаны задом наперед? Над Трампом снова смеются

Известные американские комики обратили внимание на дресс-код экс-президента на политическом мероприятии – что привлекло их внимание

Штаны Дональда Трампа привлекли больше внимания, чем его слова. Фото: коллаж "Сегодня"

Хотя экс-президент США Дональд Трамп еще в январе покинул Овальный кабинет, он регулярно продолжает появляться в американской прессе и привлекает к себе внимание телевидения.

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На этот раз бывший глава государства оконфузился на съезде Республиканской партии, который состоялся 3 июня в городе Гринвил в Северной Каролине.

Правда, сейчас в центре всеобщего внимания оказались не его слова, а его штаны – американские СМИ пришли к выводу, что 74-летний экс-президент надел этот элемент одежды задом наперед.

Под определенным ракурсом действительно кажется, что ширинки нет. Фото: скриншот

"Бедный Майк Пенс теперь не знает, с какой стороны целовать. Это очень запутанная история. Интернет провел расследование, хотя, как правило, тем, кто находится так близко к паховой области Трампа, платят 130 тыс. долларов", – шутит в своем телешоу Jimmy Kimmel Live! комедиант Джимми Киммел.

"Он словно надел поясную сумку под брюки. Он будто врезался во что-то, и в его штанах сработала подушка безопасности", – добавил Джимми Фэллон в своем The Tonight Show.

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"Либо у него один портной с куклой Кеном, либо он тратит столько времени опорожнение кишечника, что ему просто нравится, когда на этом месте есть молния", – иронизирует в The Late Show Стивен Колберт.

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И хотя эта тема стала настолько популярной, что в Twitter даже появился хештег #TrumpPants, некоторые СМИ изучили другие фото и видео с конвента республиканцев и пришли к выводу, что Трамп все же носил свои штаны правильно.

Напомним, что социальные сети Facebook и Instagram заблокировали страницы Дональда Трампа на два года – до января 2023. За это время будет дана оценка, уменьшится ли риск для общественной безопасности после разблокировки его аккаунтов.

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