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Одягнув штани задом наперед? Над Трампом знову сміються

8 червня 2021 21:28

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Відомі американські коміки звернули увагу на дрес-код екс-президента на політичному заході – що привернуло їхню увагу

Штани Дональда Трампа привернули більше уваги, ніж його слова. Фото: колаж "Сьогодні"

Штани Дональда Трампа привернули більше уваги, ніж його слова. Фото: колаж "Сьогодні"

Хоча екс-президент США Дональд Трамп ще в січні полишив Овальний кабінет, він регулярно продовжує з'являтися в американській пресі і привертає до себе увагу телебачення.

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Цього разу колишній глава держави осоромився на з'їзді Республіканської партії, який пройшов 3 червня в місті Грінвіл в Північній Кароліні.

Щоправда, зараз в центрі загальної уваги опинилися не його слова, а його штани – американські ЗМІ дійшли висновку, що 74-річний екс-президент надів цей елемент одягу задом наперед.

Під певним ракурсом дійсно здається, що ширінки немає. Фото: скріншот

"Бідний Майк Пенс тепер не знає, з якого боку цілувати. Це дуже заплутана історія. Інтернет провів розслідування, хоча, як правило, тим, хто знаходиться так близько до пахової зони Трампа, платять 130 тис. доларів", – жартує в своєму телешоу Jimmy Kimmel Live! комедіант Джиммі Кіммел.

"Він немов надів поясну сумку під штани. Він ніби врізався в щось, і в його штанях спрацювала подушка безпеки", – додав Джиммі Феллон в своєму The Tonight Show.

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"Або у нього один кравець з лялькою Кеном, або він витрачає стільки часу на спорожнення кишечника, що йому просто подобається, коли на тому є місці блискавка", – іронізує в The Late Show Стівен Колберт.

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І хоча ця тема стала настільки популярною, що в Twitter навіть з'явився хештег #TrumpPants, деякі ЗМІ вивчили інші фото та відео з конвенту республіканців і дійшли висновку, що Трамп все ж носив свої штані правильно.

Нагадаємо, що соціальні мережі Facebook і Instagram заблокували сторінки Дональда Трампа на два роки – до січня 2023. За цей час буде дано оцінку, чи зменшиться ризик для громадської безпеки після розблокування його акаунтів.

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