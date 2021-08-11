NASA запустило в космос украинско-американскую ракету (видео)

Главная конструкция маршевой ступени ракеты-носителя Antares разработана украинским конструкторским бюро "Южное" и произведена на заводе "Южмаш"

NASA запустила Antares с космодрома в Вирджинии / spaceflightinsider.com

Американское космическое агентство NASA и компания Northrop Grumman успешно запустили с космодрома в Вирджинии украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который доставит груз к Международной космической станции (МКС).

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Соответствующая трансляция велась на канале NASA в YouTube.

Запуск ракеты состоялся с космодрома Уоллопс в 01:01 по Киеву.

Спустя 533 секунды после старта беспилотный грузовой корабль Cygnus успешно отделился от ракеты-носителя и отправился в самостоятельный путь.

На борту космического корабля – груз весом 3720 кг: материалы для научных исследований, оборудование для МКС и запасы для экипажа.

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Отметим, главная конструкция маршевой ступени ракеты Antares, не считая двух российских двигателей, разработана украинским конструкторским бюро "Южное" и произведена на заводе "Южмаш".

NASA запустила Antares с космодрома в Вирджинии / twitter.com/nasahqphoto

Antares состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП "ПО ЮМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др.

Всего с 2013 года ракета-носитель Antares стартовала 15 раз, причем 14 из них – успешно.

Напомним, ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал видео перемещения на пусковую установку сверхтяжелой ракеты Super Heavy, предназначенной в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту космического корабля Starship.

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