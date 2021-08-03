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Маск показал подготовку к первому орбитальному запуску Starship (фото, видео)

3 августа 2021 20:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ночью на ракету Super Heavy в преддверии первого орбитального полета установили 29 двигателей Raptor и 4 стабилизатора

Илон Маск показал ракету Super Heavy / коллаж "Сегодня"

Илон Маск показал ракету Super Heavy / коллаж "Сегодня"

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал видео перемещения на пусковую установку сверхтяжелой ракеты Super Heavy, предназначенной в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту космического корабля Starship.

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Соответствующий пост появился в Twitter Илона Маска.

Ракету Super Heavy готовят к испытаниям / twitter.com/elonmusk

Ракету Super Heavy готовят к испытаниям / twitter.com/elonmusk

"Ракета Super Heavy перемещается на орбитальную пусковую установку", - подписал Маск небольшое видео.

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В ночь перед этим на Super Heavy в преддверии первого орбитального полета были установлены 29 двигателей Raptor и 4 стабилизатора поперечной устойчивости. К концу года число двигателей Super Heavy намерены увеличить до 32 штук

В середине июля SpaceX провела тестовый запуск трех двигателей ракеты-носителя Super Heavy. В ближайшее время планируют запустить 9 двигателей одновременно.

Starship задумывали как многоразовый космический корабль, предназначенный для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и еще дальше.

В SpaceX свое творение называют "самой мощной в мире ракетой-носителем из когда-либо созданных, способной доставлять на околоземную орбиту более 100 тонн грузов".

Напомним, в конце марта в американском штате Техас завершились испытания очередного прототипа космического корабля Starship, построенного компанией Илона Маска SpaceX. Высотные испытания модели SN11 завершились взрывом при посадке.

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Мы также писали, что Илон Маск заявил, что SpaceX отправит ракеты на Марс задолго до конца нынешнего десятилетия и построит там свою базу.

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