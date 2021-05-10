Непричастны, но виновны. Байден заступился за Россию из-за кибератаки

Разведка не нашла доказательства причастности Кремля к хакерской атаке на трубопровод Colonial Pipeline, но РФ все равно несет за это ответственность

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден считает недоказанной причастность российского правительства к хакерской атаке на трубопровод компании Colonial Pipeline, крупнейший на восточном побережье Америки.

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Об этом он заявил, выступая в Белом доме 10 мая.

Однако, по его словам, взломщики находятся именно в РФ, а Кремль частично несет ответственности за борьбу с этой проблемой.

"От сотрудников нашей разведки пока не поступали данные о том, что Россия участвовала в этом, но есть информация насчет того, что причастные к программе-вымогателю находятся в РФ", – сказал глава Белого дома.

Байден заверил, что Министерство энергетики работает с Colonial Pipeline напрямую, чтобы ликвидировать последствия хакерской атаки. При этом его лично ежедневно информируют о решении проблемы.

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На этом фоне Байден заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Хакеры атаковали системы Colonial Pipeline еще 7 мая с помощью программы-вымогателя – они скачали и зашифровали почти 100 Гб данных. Выведенные из сети системы оказались критически важными для работы трубопровода, поэтому все связанные с ним операции остановились.

Напомним, раньше в этом году стало известно о том, что российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента.

Также хакеры пытались отравить воду в американском штате Флорида, повысив содержание опасного химиката в трубопроводе одного из городов.