Непричетні, але винні. Байден заступився за Росію через кібератаку

Розвідка не знайшла доказів причетності Кремля до хакерської атаки на трубопровід Colonial Pipeline, але РФ все одно несе за це відповідальність

Президент США Джо Байден вважає недоведеною причетність російського уряду до хакерської атаки на трубопровід компанії Colonial Pipeline, найбільший на східному узбережжі Америки.

Реклама

Про це він заявив, виступаючи в Білому домі 10 травня.

Однак, за його словами, зламувачі перебувають саме в РФ, а Кремль частково несе відповідальність за боротьбу з цією проблемою.

"Від співробітників нашої розвідки поки що не надходило даних про те, що Росія брала участь у цьому, але є інформація щодо того, що причетні до програми-вимагача перебувають у РФ", – сказав глава Білого дому.

Байден запевнив, що Міністерство енергетики США працює з Colonial Pipeline безпосередньо, щоб ліквідувати наслідки хакерської атаки, а його особисто щодня інформують про рішення проблеми.

Реклама

На цьому тлі Байден заявив, що зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.

Хакери атакували системи Colonial Pipeline ще 7 травня за допомогою програми-здирника – вони завантажили і зашифрували майже 100 Гб даних. Виведені з ладу системи виявилися критично важливими для роботи трубопроводу, тому всі пов'язані з ним операції зупинилися.

Нагадаємо, раніше цього року стало відомо про те, що російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту.

Також хакери намагалися отруїти воду в американському штаті Флорида, підвищивши вміст небезпечного хімікату в трубопроводі одного з міст.