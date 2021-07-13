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Новый посол США в Украине. Один из кандидатов ранее работал в России

13 июля 2021 20:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Соединенных Штатах выдвинули кандидатами на должность посла в Украине Майкла Макфола и Джорджа Кента.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Он отметил, что Майкл Макфол в 2012-2014 годах был послом США в России.

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