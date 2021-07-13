Новый посол США в Украине. Один из кандидатов ранее работал в России

В Соединенных Штатах выдвинули кандидатами на должность посла в Украине Майкла Макфола и Джорджа Кента.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Он отметил, что Майкл Макфол в 2012-2014 годах был послом США в России.
В Соединенных Штатах выдвинули кандидатами на должность посла в Украине Майкла Макфола и Джорджа Кента.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Он отметил, что Майкл Макфол в 2012-2014 годах был послом США в России.
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