О переговорах Украины и РФ на высоком уровне надеяться не следует — Госдеп США

США стремятся видеть прекращение насилия и кровопролития в нашей стране

Прайс отметил, что Россия не демонстрирует желания изменить свои позиции по переговорам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия.

Об этом пишет Укринформ.

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"Наши украинские партнеры должны определить, как они хотят завершить этот конфликт", — отметил Прайс.

Он добавил, что США стремятся видеть прекращение насилия и кровопролития. Прайс подчеркнул, что задача Штатов — "поддерживать украинских партнеров всеми надлежащими способами", которые усилили бы позиции Украины за столом переговоров, чтобы она успешно реализовала свои цели.

В то же время, он отметил, что сейчас о переговорах на высоком уровне говорить нельзя, поскольку Россия не демонстрирует желания изменить свои позиции.