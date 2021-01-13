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Объявить импичмент и арестовать: под Капитолием митингуют противники Трампа (фото)

13 января, 22:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Люди также выступают против сторонников президента в Конгрессе

В Вашингтоне (США) на фоне дебатов в Палате представителей Конгресса США о вынесении импичмента Дональду Трампу под Капитолием проходит протест противников действующего президента.

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Протест против Трампа у Капитолия

Протест против Трампа у Капитолия / Фото: Reuters

Люди протестовали также против республиканцев в Конгрессе, которые не хотят голосовать за импичмент Трампа.

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Митингующие также предлагали не только объявить президенту импичмент, но и арестовать его.

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Полиция пыталась оттеснить протестующих.

Напомним, в Палате представителей Конгресса США проходят двухчасовые дебаты, после которых состоится итоговое голосование, по результатам которого Палата представителей может принять резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

После этого резолюцие должны передать для рассмотрения и голосования в Сенат.

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США протесты Вашингтон митинг Дональд Трамп Капитолий
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