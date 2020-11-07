Одним абзацем. Как самый молодой сенатор в истории США стал самым старым президентом

Как стало известно 7 ноября, на президентских выборах в США победил кандидат от демократов Джон Байден. За 46-го президента США отдали голоса 74,8 млн американцев, что является абсолютным рекордом для страны.

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Как Джо Байден со второй попытки стал президентом США.

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Похоже, что президентские амбиции с детства одолевали сына торговца подержанными автомобилями, чьи предки приехали в Америку из Северной Ирландии. (Таким образом, Байден стал вторым президентом-католиком после Джона Кеннеди.) Легенда гласит, что когда еще студентом-политологом юный Байден просил руки своей будущей жены Нейли Хантер, то на вопрос родителей о карьерных планах ответил, что хочет быть президентом. Уже в 29 лет он становится самым молодым сенатором в истории США, причем его избирательную кампанию тогда впервые возглавила родная сестра Валери. Оставшись вдовцом, 36 лет подряд сенатор от штата Дэлавер тратил три часа на поездку в оба конца из Вашингтона домой, в Уилмингтон, к двоим сыновьям и обратно в офис. Впервые участвовал в президентской гонке против вечного "лузера" Майкла Дукакиса в 1988 году, но снял кандидатуру из-за обвинений в плагиате (использовал фрагменты речей других политиков) и лжи – привирал о своих успехах в колледже. Байден и в будущем вел себя далеко не безгрешно: в частности, выступал против совместного обучения черных и белых учеников в школах и голосовал за войну в Ираке в 2003 году. Кроме того, широко известен "украинский скандал", в котором оказался замешан сын Байдена. С 2009 года – вице-президент, уделял большое внимание внешней политике США. В частности, поддержал вывод войск из Ирака, искупив свою ошибку шестилетней давности. Но главным достижением в должности вице-президента считается активное участие Байдена в выводе США из экономического кризиса 2008-2009 годов. Посмотрим, что удастся сделать на высоком посту самому старому американскому президенту – 20 ноября Байдену исполнится 78 лет.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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