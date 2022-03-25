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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Около 60% высокоточных ракет РФ, выпущенных по Украине, не сработали – Reuters

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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25 марта, 08:54
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Такой уровень отказов ракет может включать что угодно – от неудач запуска до того, что ракета не взорвалась при ударе
Россияне продолжают выпускать ракеты по Украине
Россияне продолжают выпускать ракеты по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине Россия запустила более 1100 ракет всех видов. Соединенные Штаты оценивают, что РФ сталкивается с отказом до 60% высокоточных ракет, которые использует для нападения.

Об этом заявили американские чиновники, передает Reuters.

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На этой неделе представители министерства обороны США сообщили журналистам, что, по оценке Пентагона, с начала войны Россия запустила более 1100 ракет всех видов.

Ссылаясь на американскую разведку, трое американских официальных лиц заявили, что, по оценкам США, уровень отказов России меняется изо дня в день. Он зависит от типа запускаемой ракеты и иногда может превышать 50%. Двое из них сказали, что он достиг 60%.

Один из чиновников сказал, что разведка показала, что процент отказа российских крылатых ракет воздушного базирования составляет от 20 до 60%, в зависимости от дня.

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Два эксперта, опрошенные агентством Reuters, заявили, что любой уровень отказов в 20% и выше будет считаться высоким.

Официальные лица не раскрыли, что именно является причиной высоких показателей отказов российских ракет.

Журналисты говорят, что такая высокая частота отказов может включать в себя что угодно – от неудачных запусков до того, что ракета не взорвется при ударе.

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Согласно проекту противоракетной обороны аналитического центра Центра стратегических и международных исследований, Россия развернула в Украине два типа крылатых ракет воздушного базирования: Х-555 и Х-101.

Россия применила против Украины звуковые ракеты

Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Они очень опасны, потому что их почти невозможно остановить. Об этом сообщает CNN.

По словам президента США, Россия использовала эти ракеты, потому что это единственное, что она может использовать с уверенностью. Такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить. Поэтому оккупанты и ударили ею.

"Путин не предполагал масштаба и силы нашего единства, и чем оно крепче, тем более жесткую тактику он может применить", — отметил Байден.

Он рассказал, что благодаря помощи США Украина "громит российских военных", уничтожает их танки, вертолеты и самолеты.

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Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
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