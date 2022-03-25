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СЬОГОДНІ Світові новини США

Близько 60% високоточних ракет РФ, випущених по Україні, не спрацювали – Reuters

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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25 березня, 08:54
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Такий рівень відмов ракет може включати будь-що – від невдач запуску до того, що ракета не вибухнула при ударі
Росіяни продовжують випускати ракети по Україні
Росіяни продовжують випускати ракети по Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні Росія запустила понад 1100 ракет всіх видів. Сполучені Штати оцінюють, що РФ стикається із відмовою до 60% високоточних ракет, які використовує для нападу.

Про це заявили американські чиновники, передає Reuters.

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Цього тижня представники міністерства оборони США повідомили журналістам, що за оцінкою Пентагону, з початку війни Росія запустила понад 1100 ракет усіх видів.

Посилаючись на американську розвідку, троє американських офіційних осіб заявили, що, за оцінками США, рівень відмов Росії змінюється день у день. Він залежить від типу ракети, що запускається, і іноді може перевищувати 50%. Двоє з них сказали, що він досяг 60%.

Один із чиновників сказав, що розвідка показала, що відсоток відмов російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%, в залежності від дня.

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Два експерти, опитані агентством Reuters, заявили, що будь-який рівень відмов у 20% і вище буде вважатися високим.

Офіційні особи не розкрили, що є причиною високих показників відмов російських ракет.

Журналісти кажуть, що така висока частота відмов може включати що завгодно – від невдалих запусків до того, що ракета не вибухне при ударі.

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Згідно з проєктом протиракетної оборони аналітичного центру Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Росія розгорнула в Україні два типи крилатих ракет повітряного базування: Х-555 та Х-101 .

Росія застосувала проти України звукові ракети

Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети. Вони дуже небезпечні, бо їх майже неможливо зупинити. Про це повідомляє CNN.

За словами президента США, Росія використала ці ракети, бо це єдине, що вона може використати з упевненістю. Така ракета має звичайну боєголовку, проте її майже неможливо зупинити. Тож окупанти і вдарили нею.

"Путін не передбачав масштабу і сили нашої єдності, і що вона більша, то більш жорстку тактику він може застосувати", — зазначив Байден.

Він розповів, що завдяки допомозі США Україна "громить російських військових", знищує їхні танки, гелікоптери та літаки.

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Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
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