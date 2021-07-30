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Палата представителей США одобрила увеличение помощи Украине

30 июля 2021 1:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На реализацию программ помощи Украине должны быть выделены не менее 481,5 млн долларов, также учтены возможные санкции против "Северного потока – 2"

В Конгрессе готовы увеличить финансовую помощь Украине / коллаж "Сегодня"

В Конгрессе готовы увеличить финансовую помощь Украине / коллаж "Сегодня"

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой на санкции против "Северного потока – 2".

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Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Согласно одобренному конгрессменами в среду законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн больше, чем в текущем году.

"Из указанной сметы 125 млн долларов будут выделены на помощь Украине в сфере безопасности по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн больше, чем в 2021 году", – рассказали в посольстве.

Для вступления в силу законопроект еще должен согласовать и одобрить Сенат США и подписать президент Джо Байден.

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Напомним, ранее группа сенаторов-республиканцев Конгресса США пригрозила заблокировать двух кандидатов на государственные должности, если администрация президента Джо Байдена не изменит свою позицию по "Северному потоку – 2" и не введет новые санкции в отношении проекта.

Отметим, газопровод "Северный поток – 2" будет достроен уже в августе 2021 года, а первый пуск газа по "трубе" возможен уже до конца года.

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