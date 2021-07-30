Палата представників США схвалила збільшення допомоги Україні

На реалізацію програм допомоги Україні повинні бути виділені щонайменше 481,5 млн, також враховані можливі санкції проти "Північного потоку – 2"

У Конгресі готові збільшити фінансову допомогу Україні / колаж "Сьогодні"

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США в 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні і поправкою на санкції проти "Північного потоку – 2".

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Про це повідомило посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

Згідно зі схваленим конгресменами в середу законопроєктом, загальна сума коштів, які повинні бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Держдепартаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов'язаних програм становить не менш як 481,5 млн доларів, що на 28,5 млн більше, ніж у поточному році.

"Із зазначеного кошторису 125 млн доларів будуть виділені на допомогу Україні у сфері безпеки за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 млн більше, ніж у 2021 році", – розповіли в посольстві.

Для набуття чинності законопроєкт ще має погодити і схвалити Сенат США і підписати президент Джо Байден.

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Нагадаємо, раніше група сенаторів-республіканців Конгресу США пригрозила заблокувати двох кандидатів на державні посади, якщо адміністрація президента Джо Байдена не змінить свою позицію щодо "Північного потоку – 2" і не запровадить нові санкції щодо проєкту.

Зазначимо, газопровід "Північний потік – 2" буде добудований вже у серпні 2021 року, а перший пуск газу по "трубі" можливий вже до кінця року .

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