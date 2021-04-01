Українська
$ 27,82
32,63
  1. Мировые новости
  2. США

Пентагон обвинил Россию в эскалации на Донбассе

1 апреля, 05:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

США обсуждают последние действия РФ с союзниками по НАТО

Соединенные Штаты обеспокоены в связи с последними нарушениями Россией режима прекращения огня на Донбассе и передвижением российских войск у границы с Украиной и сейчас эти вопросы активно обсуждаются, в том числе с союзниками по НАТО.

Реклама

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"Мы обеспокоены последней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушения режима прекращения огня, в результате которого 26 марта погибли 4 украинских солдат и еще двое были ранены", - заявил он.

Кирби добавил, что дестабилизирующие действия России подрывают все усилия по деэскалации, достигнутые ранее при посредничестве ОБСЕ и это касается также последних сообщений украинских военных о передвижениях российских войск на границе.

"Мы обсуждаем наши опасения по поводу роста напряженности и нарушений режима прекращения огня, а также напряженности в регионе с союзниками по НАТО", – отметил он.

В тренде
Танцевал и смеялся в магазине: опубликовано новое видео с Флойдом перед смертью
Реклама

Напомним, по данным американских СМИ, на фоне недавнего обострения ситуации на Донбассе и стягивания Россией своих войск к границам Украины Европейское командование армии США повысило боеготовность до максимального уровня.

Накануне главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о 28 батальонных тактических группах России, которые дислоцированы вдоль государственной границы Украины, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США НАТО Донбасс Пентагон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Редкая
Редкая "побочка": у американца после вакцины от COVID-19 стала слезать кожа (фото)США
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детях
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детяхСША
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в США
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в СШАСША
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей США
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей СШАСША
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцах
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцахСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять