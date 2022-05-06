Пентагон: оккупанты отвели свои основные силы от Мариуполя

На сегодняшний день сосредоточено небольшое количество российских войск в городе

В Мариуполе заметили отвод основных сил захватчиков от города. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В Пентагоне считают, что основные силы российских войск, брошенные на Мариуполь, отведены к северу от города. Сейчас там продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары. В самом захваченном Мариуполе сосредоточено небольшое количество солдат РФ.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

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"В целом, по нашим оценкам, большинство российских войск – сухопутных войск, направленных в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север", – сказал он.

По словам Кирби, на сегодняшний день в Мариуполе и его окрестностях сосредоточено небольшое количество российских войск, примерно равное "паре батальонных тактических групп".

Кирби добавил, что российские оккупанты атакуют Мариуполь, нанося по нему и заводу "Азовсталь" авиационные и артиллерийские удары.

Россия не достигла на Донбассе того прогресса, который ожидала – Пентагон

Российские оккупанты достигли "незначительного прогресса" на украинском Донбассе. Однако этот прогресс совсем не такой, какой Москва рассчитывала получить на данный момент. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

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По его словам, российские силы достигли "небольшого прогресса, особенно в северной части Донбасса",

Кирби добавил, что этот небольшой прогресс не является тем прогрессом, который, по мнению США, российские силы "ожидали достичь на данный момент" в регионе.

"На Донбассе мы все равно оцениваем, что украинцы оказывают очень жесткое сопротивление. И что россияне не добились того прогресса, на который, как мы считаем, они рассчитывали. Это не значит, что они не добились никакого прогресса", – сказал он.

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