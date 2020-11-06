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Пентагон опроверг информацию об увольнении Эспера по собственному желанию

6 ноября, 02:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Марк Эспер не планирует покидать свой пост

Пентагон опроверг информацию NBC, что министр обороны США Марк Эспер написал заявление об отставке.

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Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в Twitter.

По его словам, глава Пентагона Марк Эспер не планирует покидать свой пост.

"Материал NBC неверен и вводит в заблуждение во многих отношениях. Для ясности: министр обороны Эспер не планирует уходить в отставку и ему не предлагали подать заявление об отставке. Он продолжает служить нации в качестве министра обороны по желанию президента и работает над необратимым выполнением стратегии национальной обороны", – написал Хоффман.

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Он также подчеркнул, что Эсперу не предлагали уйти в отставку, поэтому он продолжит работу на своем посту.

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Напомним, ранее в NBC заявили, что глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке.

Также мы писали о том, что у действующего президента Дональда Трампа почти не осталось шансов выиграть. В букмекерских конторах считают, что шанс его выигрыша составляет 83-89%.

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