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Первая гражданская миссия SpaceX Inspiration4 успешно приземлилась на Землю

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
19 сентября, 18:07
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Капсула корабля CrewDragon приземлилась вблизи Флориды
Inspiration4 стала первой миссией, экипаж которой состоял исключительно из гражданских пассажиров
Inspiration4 стала первой миссией, экипаж которой состоял исключительно из гражданских пассажиров

Первая космическая миссия компании SpaceX Insiration4 в которой были только гражданские лица, 19 сентября, успешно вернулась домой.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Капсула корабля CrewDragon приземлилась вблизи Флориды.

Отметим, что Inspiration4 стала первой миссией, экипаж которой состоял исключительно из гражданских пассажиров, а не профессиональных астронавтов, которые отправились на орбиту Земли. Она кардинально отличается тем, что команда провела в космосе несколько дней.

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