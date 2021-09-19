Первая гражданская миссия SpaceX Inspiration4 успешно приземлилась на Землю

Первая космическая миссия компании SpaceX Insiration4 в которой были только гражданские лица, 19 сентября, успешно вернулась домой.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Капсула корабля CrewDragon приземлилась вблизи Флориды.
Отметим, что Inspiration4 стала первой миссией, экипаж которой состоял исключительно из гражданских пассажиров, а не профессиональных астронавтов, которые отправились на орбиту Земли. Она кардинально отличается тем, что команда провела в космосе несколько дней.
Ранее мы сообщали, что:
- 16 сентября произошло историческое событие для мировой космонавтики – на орбиту Земли впервые отправили полностью гражданскую миссию Inspiration4;
- одна из основных целей миссии – собрать 200 млн долларов пожертвований для детской исследовательской больницы Святого Иуды Фаддея в Мемфисе, которая считается крупнейшим в мире научно-клиническим центром по лечению онкологических заболеваний.