Первый туристический полет в космос: состав исторического экипажа

Первая в истории команда туристического запуска людей на околоземную орбиту будет состоять из четырех людей, все они мужчины
Об этом 26 января сообщили в пресс-службе американской компании Axiom Space, которая организует полет.
Историческая миссия Ax-1 будет состоять из:
- командира экипажа Майкла Лопеса-Алегриа – бывшего астронавта NASA и вице-президента Axiom (США);
- пилота Ларри Коннора – предпринимателя и некоммерческого инвестора (США);
- специалиста Марка Пати – инвестора и филантропа (Канада);
- специалиста Эйтана Стиббе – инвестора и филантропа (Израиль).
Предполагается, что их доставят на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon не раньше 2022 года. После этого они около восьми дней будут жить в американском сегменте МКС, участвуя в исследовательских и благотворительных проектах.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк