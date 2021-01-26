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Первый туристический полет в космос: состав исторического экипажа

26 января, 17:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Первая в истории команда туристического запуска людей на околоземную орбиту будет состоять из четырех людей, все они мужчины

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Об этом 26 января сообщили в пресс-службе американской компании Axiom Space, которая организует полет.

Историческая миссия Ax-1 будет состоять из:

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  • командира экипажа Майкла Лопеса-Алегриа – бывшего астронавта NASA и вице-президента Axiom (США);
  • пилота Ларри Коннора – предпринимателя и некоммерческого инвестора (США);
  • специалиста Марка Пати – инвестора и филантропа (Канада);
  • специалиста Эйтана Стиббе – инвестора и филантропа (Израиль).

Предполагается, что их доставят на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon не раньше 2022 года. После этого они около восьми дней будут жить в американском сегменте МКС, участвуя в исследовательских и благотворительных проектах.

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Источник: Сегодня

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