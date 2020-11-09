Песни, пляски и республиканцы "за забором": как Вашингтон праздновал победу Байдена (видео)

Танцы, песни и гулянья – Вашингтон празднует победу Джо Байдена. Сотни людей собираются под Белым домом с флагами демократов. Некоторые изображали Трампа с плакатами "Меня уволили". Возмущенных сторонников республиканцев – полиция на торжества не пропустила.

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Кандидата от демократов Джо Байдена уже поздравили мировые лидеры, среди них резидент Украины. Юристы Трампа заявили – победу так не отдадут. Результаты голосования обжаловать. Между тем у Капитолия уже возводят трибуны к инаугурации. Она запланирована на 20-е января.

"Пришло наше время исцелять Америку. Люди призвали нас мобилизовать силы порядочности и справедливости. Впереди – большая битва за оправданные надежды", – Джо Байден.

А тем временем мир замер в ожидании нового политического курса, который будет провозглашен победившим на президентских выборах в США Джо Байденом. Каким станет мир в 2025 году?

Также ранее мы писали о том, что стали известны претенденты на посты министров в будущей администрации Байдена.

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