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Песни, пляски и республиканцы "за забором": как Вашингтон праздновал победу Байдена (видео)

9 ноября, 11:57

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Полиция не пропускала возмущенных сторонников Трампа на народные торжества

Танцы, песни и гулянья – Вашингтон празднует победу Джо Байдена. Сотни людей собираются под Белым домом с флагами демократов. Некоторые изображали Трампа с плакатами "Меня уволили". Возмущенных сторонников республиканцев – полиция на торжества не пропустила.

Видео: Сегодня
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Кандидата от демократов Джо Байдена уже поздравили мировые лидеры, среди них резидент Украины. Юристы Трампа заявили – победу так не отдадут. Результаты голосования обжаловать. Между тем у Капитолия уже возводят трибуны к инаугурации. Она запланирована на 20-е января.

"Пришло наше время исцелять Америку. Люди призвали нас мобилизовать силы порядочности и справедливости. Впереди – большая битва за оправданные надежды", – Джо Байден.

А тем временем мир замер в ожидании нового политического курса, который будет провозглашен победившим на президентских выборах в США Джо Байденом. Каким станет мир в 2025 году?

Также ранее мы писали о том, что стали известны претенденты на посты министров в будущей администрации Байдена.

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США Вашингтон результаты голосования Джо Байден

Источник: Сегодня

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