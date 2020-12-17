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Pfizer направила в США почти 3 млн доз вакцины от COVID-19

17 декабря, 05:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцину получили все штаты

Американская фармацевтическая компания Pfizer направила во все штаты почти 3 млн доз вакцины от коронавируса.

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Об этом сообщает CNN.

Вакцины распределяли по штатам пропорционально количеству населения.

"В общем Pfizer отправила 2 980 575 доз вакцины для первой прививки, а затем, примерно через 21 день, такое же количество будет доступна для второй прививки", – говорится в сообщении.

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К слову, почти весь период пандемии США занимали первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом. По состоянию на 17 декабря в стране коронавирус зафиксировали у более 17 миллионов американцев.

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Побороть болезнь смогли более 10 миллионов. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 300 тысяч больных.

Мы также писали о том, что новоизбранный президент США демократ Джо Байден может быть вакцинирован от коронавируса в начале следующей недели.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцина коронавирус
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