Pfizer направила в США почти 3 млн доз вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer направила во все штаты почти 3 млн доз вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
Вакцины распределяли по штатам пропорционально количеству населения.
"В общем Pfizer отправила 2 980 575 доз вакцины для первой прививки, а затем, примерно через 21 день, такое же количество будет доступна для второй прививки", – говорится в сообщении.
К слову, почти весь период пандемии США занимали первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом. По состоянию на 17 декабря в стране коронавирус зафиксировали у более 17 миллионов американцев.
Побороть болезнь смогли более 10 миллионов. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 300 тысяч больных.
Мы также писали о том, что новоизбранный президент США демократ Джо Байден может быть вакцинирован от коронавируса в начале следующей недели.
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